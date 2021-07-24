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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
ظلت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية أكثر من 1600 إصابة اليوم السبت في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لوقف الموجة الرابعة من الفيروس، مع تمديد أكثر القيود صرامة في منطقة سول الكبرى.

وسجلت كوريا الجنوبية 1629 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1573 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 187 ألفا و362 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا حالتي وفاة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2068 حالة.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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