تركيا.. إفلاس الشركات الكبرى يتوالى في ظل الأزمات الاقتصادية 

أصدرت المحكمة التركية المختصة قراراً بإفلاس شركة «CNR» للمعارض الدولية والتجارة، وهي إحدى أكبر شركات المعارض في تركيا.

وحسب ما ذكر موقع جريدة «سوزجو» التركية، فقد رفعت شركة «FLA» لخدمات المجالس والاجتماعات والسياحة دعوى إفلاس بحق شركة «CNR» للمعارض الدولية والتجارة في شهر فبراير الماضي لتحصيل مستحقاتها.

وانتهت القضية أمام محكمة باكيركوي التجارية الابتدائية الأولى في 13 يوليو 2021 وقررت المحكمة إفلاس الشركة.

وبدأ مكتب الإنفاذ الأول في باكيركوي عملية تصفية الشركة مع حق الشركة في الاستئناف.

ويأتي إفلاس عملاقة صناعة المعارض الدولية والتجارة ضمن سلسلة إفلاسات متتالية لكبرى العلامات التجارية في تركيا.