شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل.. تعرف على خطة تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف منظومة التأمين الصحى الشامل إلى توفير العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتبرز أهمية التأمين الصحى الشامل استنادا لرغبة الدولة التخفيف من أعباء تكلفة العلاج الطبى على الأسرة المصرية، ولاهتمامها بإتاحة الخدمة الصحية وبجودة عالية فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وتشير خطة الحكومة إلى أن بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018/2017 وأن الإنفاق على الصحة يحتل المرتبة الثالثة فى إنفاق الأسرة المصرية بعد الغذاء والمسكن، وتبلغ النسبة المخصصة للعلاج الطبى، نحو 10% من إجمالى إنفاق الأسرة، وهى نسبة مرتفعة تربو على نسبة الإنفاق على التعليم، وتشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسرة المصرية وهو ما أوضحه تقرير البنك الدولى من أن 60% من الإنفاق الصحى فى مصر هو إنفاق عائلى أى تتحمل تكلفته الأسرة المصرية، ولذا يعد إصدار قانون التامين الصحى الشامل من أهم الإنجازات المحققة مؤخرا لما له من دلالات مهمة فى تطوير الخدمة الصحية ومد مظلتها لجميع المواطنين ولكافة المحافظات ومن تخفيف العبء المالى على الأسرة فضلا على النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة وترتكز منظومة التامين الصحى على مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الاعتماد والرقابة والجودة ولذلك يتم فى هذا الإطار إنشاء ثلاث هيئات رئيسية وهى الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومن المقرر أن تصل التكلفة الكلية إلى 300 مليار جنيه تتحمل الخزانة العامة نحو الثلث ويتم تدعيم الثلث الثانى من الاشتراكات والثلث الاخير من مصادر متنوعة كما حدده القانون ويجرى تنفيذ منظومة التامين الصحى الشامل على ست مراحل نظرا لاتساع نطاق التغطية ليشمل كافة المحافظات.

وتشمل المرحلة الأولى 6 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء وكان لمحافظة بورسعيد السبق حيث بدأ تطبيق المنظومة بها اعتبارا من نوفمبر 2019 وذلك لتغطية 580 ألف مواطن من المحافظة بإجمالى 179 ألف أسرة تحت مظلة التامين الصحى الشامل.

وقد اشتملت المرحلة الأولى على تطوير 50 مستشفى لتقديم الخدمة الصحية و305 وحدات ومركز لتقديم الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظات الـ6 وتطوير 41 مستشفى ووحدة صحية بمحافظات إقليم القناة وتجهيز 48منشاة طبية طبقا لمعايير الجودة بمحافظات بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء.

وذكرت الحكومة فى الخطة أن وزارة الصحة والسكان تستهدف خلال خطة عام 21/22 الانتهاء من تطوير 12 مستشفى تربو نسبة إنجازها عن 70% واستكمال أعمال التطوير لعدد 24 مستشفى تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50%و70% وذلك فى ثمانى محافظات تضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومطروح، بجانب تطوير 300 وحدة رعاية أولية فى خمس محافظات (الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.