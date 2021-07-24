شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 55 إصابة جديدة بكورونا بينهم 20 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19، نزولا من 48 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 13 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 12 إصابة قبل يوم، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20، نزولا من 35 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92497، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.