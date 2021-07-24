شكرا لقرائتكم خبر عن 1629 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 1629 إصابة جديدة بكوفيد19-، اليوم السبت، من بينها 1573 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 187 ألفا و362 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فيما أضيفت حالتي وفاة بكوفيد19-، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2068 حالة.

وتستمر حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) بكوريا الجنوبية في الارتفاع، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الموجة الرابعة من الفيروس، مع تمديد أكثر القيود صرامة في منطقة سول الكبرى.