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1629 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 1629 إصابة جديدة بكوفيد19-، اليوم السبت، من بينها 1573 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 187 ألفا و362 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فيما أضيفت حالتي وفاة بكوفيد19-، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2068 حالة.

وتستمر حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس (كوفيد19-) بكوريا الجنوبية في الارتفاع، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الموجة الرابعة من الفيروس، مع تمديد أكثر القيود صرامة في منطقة سول الكبرى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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