واشنطن تخصص 100 مليون دولار للهجرة الطارئة من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض في بيان تخصيص نحو 100 مليون دولار للتعامل مع حالات الهجرة الطارئة المرتبطة بالوضع في أفغانستان.

ويتعلّق الأمر بـ"تلبية احتياجات عاجلة وغير متوقّعة" للاجئين ومهاجرين أفغان، بينهم مترجمون وأفراد آخرون ساعدوا الجيش الأمريكي وقد يطلبون الاستفادة من برنامج تأشيرات خاصّ وضعته الولايات المتحدة.



ويُفترض أن تنهي القوات الأمريكيّة انسحابها من أفغانستان نهاية أغسطس/آب، في وقت تحوّلت البلاد مسرحاً لهجوم شامل تشنّه حركة طالبان ويثير مخاوف من حدوث أزمة إنسانيّة.

وقالت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة إنّ نصف الأفغان المقدّر عددهم بـ39 مليوناً، يحتاجون إلى مساعدة، داعية المجتمع الدولي إلى الإبقاء على دعمه المالي للبلاد.