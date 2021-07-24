شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تصاعد أعمال العنف فى إثيوبيا و1628 حادثا خلال سنتين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد أحداث العنف في إثيوبيا خلال الفترة من أبريل 2018 إلى يوليو 2021 نحو 1628حادثا، بحسب دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث أشارت إلى أن أحداث العنف أسفرت عن مقتل نحو 13 ألف شخص فى أنحاء البلاد.

وأوضحت أن هناك العديد من المناطق التي تشهد موجات من العنف مثل أوروميا وبني شنقول- جوموز وأمهرة وتيجراي والإقليم الصومالي وعفار والمناطق الجنوبية مثل ولايتا وغيرها.

كما شهدت الساحة الإثيوبية تصاعدًا لعدد من الحركات المسلحة في بعض المناطق مثل جيش تحرير أورومو الذي صنفته الحكومة الفيدرالية كتنظيم إرهابي، وحركة تحرير مورو الإسلامية.

وذكرت الدراسة أن جيش تحرير أورومو يشن هجماته خلال الشهور الأخيرة في بعض المناطق مثل WollegaوArsi وBale، كما دخلت بعض قواته إلى منطقة أمهرة، ووصلت بالقرب من العاصمة أديس أبابا مما يهدد بمواجهات عسكرية مع الجيش الإثيوبي في حال تصاعدت التوترات مع الحكومة الفيدرالية.

وأطلق آبي أحمد في أواخر ديسمبر الماضي عملية عسكرية جديدة تستهدف منطقة بني شنقول في غرب البلاد التي تشهد موجات عنف عرقي، كما وجّه بنشر قوات عسكرية في منطقة Metekel الريفية التي شهدت مواجهات عنيفة بين جماعتي قمز وأمهرة، لاسيما أن الأخيرة تسعى لضم المنطقة، وهو ما أدى إلى اشتعال الاشتباكات المسلحة في المنطقة خوفًا من تصعيد القوات الإثيوبية عملياتها في بني شنقول.