من شرم الشيخ للعلمين الجديدة.. جولات السيسي بالدراجة لا تنتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

على دراجة بسيطة، مرة وسط عدد من المجندين، وأخرى وسط المواطنين، يجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولاته الميدانية بعدد من المناطق المختلفة.

آخر الجولات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت اليوم الجمعة، بمدينة العلمين الجديدة، حيث التقى خلالها إحدى الأسر المصرية.

ودار حوار بين الرئيس السيسي والأسرة للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم، وهذه الجولة سبقها أمس جولة آخرى بالعلمين الجديدة أيضًا، حيث التقى بأحد المجندين المرافقين له.

ودار حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجند الذي يدعى أيمن من محافظة المنوفية، وقال الرئيس: خليك دوغري يا أيمن المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه؟.

ويمكن مشاهدة باقي الحوار والفيديو من هنا

جولات الرئيس بالدراجة ليست جديدة، لكنها بدأت منذ 2014، ومع انطلاق حملة الرئيس للترشح لرئاسة الجمهورية، عندما فوجئ به سكان منطقة التجمع الخامس مستقلًا دراجته، وفي أثناء جولته استوقفه عدد من المواطنين، ووقف لتبادل الحديث معهم.

وفي إجازة عيد الفطر عام 2016، تجول الرئيس أيضًا بمنطقة المعمورة بالإسكندرية مرتديًا الملابس الرياضية، وفي العام ذاته شارك الرئيس في يوم رياضي تضمن ماراثون للدراجات، انطلق من ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس أيضًا في ماراثون للدراجات بالتجمع الخامس، اصطحب فيه طلاب أكاديمية الشرطة عقب الانتهاء من الطابور العسكري بالأكاديمية.

ومع بداية فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية عام 2018، تجول الرئيس السيسي بالدراجة في مدينة شرم الشيخ فجراً.