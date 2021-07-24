إصابة 4 أشقاء بطلقات نارية في مشاجرة بشمال قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشقاء، اليوم السبت، بطلقات نارية، خلال نشوب مشاجرة مسلحة، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بإصابة ابراهيم مرزوق صادق، و أشقائه محمود ويوسف ومحمد، بطلقات نارية بقرية الكرنك في أبوتشت خلال نشوب مشاجرة، وتكثيفات أمنية لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.​

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.