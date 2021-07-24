قلق أممي من قمع إيران للاحتجاجات

وقالت باشيليت في بيان صحفي: إن الوضع كارثي، ويتراكم منذ سنوات عديدة، ويجب على السلطات الإيرانية الإقرار والعمل وفقاً لذلك، حيث إن إطلاق النار واعتقال الناس سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس، مضيفةً أن المياه حق فعلي، ولكن بدلاً من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.
وأعربت المفوضية، عن قلقها للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.
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