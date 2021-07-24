شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف أرقاماً مخيفة للنازحين في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة الأرقام ‏القياسية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل بوركينا فاسو وعبر الحدود الدولية، مع تزايد وتيرة ‏الهجمات على المدنيين وقوات الأمن من قبل الجماعات الإرهابية.‏

وأشار المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "بابار بالوش" في مؤتمر ‏صحفي أمس، إلى أنه وفقاً للأرقام الجديدة الصادرة عن حكومة بوركينا فاسو هذا الأسبوع، فإن أكثر ‏من 1.3 مليون شخص من بوركينا فاسو قد نزحوا داخلياً خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، كما أن 6% من سكان بوركينا فاسو مشردون الآن داخل البلاد.‏