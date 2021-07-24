شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم يقضي بالسجن لمنكري مذبحة «سربرنيتشا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الدبلوماسى النمساوى فالنتين إنزكو، أكبر مسؤول دولي في البوسنة والهرسك، مرسوما يوم الجمعة، يقضي بمعاقبة المنكرين للإبادة الجماعية في سربرنيتشا عام 1995، ومن يمجدون مجرمي الحرب المدانين.

وبهذا ستكون جريمة يعاقب عليها القانون في البوسنة والهرسك، وذلك بعد أكثر من ربع قرن على جرائم القتل التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة، بحق 8 آلاف مسلم على الأقل من رجال وأطفال في سربرنيتشا.

وكانت محاولات سابقة قد باءت بالفشل في البرلمان البوسني، لترسيخ مثل هذا التنظيم في شكل قانون، ويرجع ذلك بالأساس إلى معارضة سياسيين من العرقية الصربية.

وقال الممثل السامي إنزكو، إن التعديل الجديد على القانون الجنائي للبلاد سيسري اعتبارا من يوم 31 تموز/ يوليو، حيث سيكون إنكار الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في تلك الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

ويمكن مضاعفة العقوبة، إذا كان الجاني موظفا عاما، والسجن لثلاث سنوات أخرى إذا كان الفعل مصحوبا بتهديدات وإهانات، كما قد يواجه أولئك الذين يمنحنون جوائز وأوسمة عامة لمجرمي الحرب المدانين، عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.