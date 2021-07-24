شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تثمن جهود التحالف في إحباط مخططات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، عن قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإجراء مشاهد تمثيلية في جبهة مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، لتضليل المجتمع الدولي والرأي العام والتشويش على علاقتها بالتنظيمات الإرهابية، في وقت ثمن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، جهود التحالف العربي بقيادة المملكة، ويقظة الأجهزة اليمنية، في إحباط مخططات الانقلابيين الإرهابية، التي تستهدف المحافظات المحررة.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح لـ «سبتمبر نت»، أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من القبض على عدد كبير من الخلايا النائمة، التي تعمل لصالح الميليشيا الحوثية، في محافظات مأرب، والمهرة، وتعز، وشبوة.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمهام تلك الخلايا، وتحركاتها، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تحقق نجاحات كبيرة وملموسة.

كما ثمّن حيدان، دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، للأجهزة الأمنية، ولفت إلى التنسيق والتعاون الأمني المستمر مع السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، الذي أثمر عن ضبط عدد من الخلايا الإرهابية.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن مصادر ميدانية أكدت نصب ميليشيا الحوثي في جبهة الصومعة لإعلام «داعش - القاعدة» بعدد من مواقعها، وإجراء مقابلات مفبركة مع عناصرها، لإثبات أنها تخوض مواجهات مع التنظيمات الإرهابية، وأنها تمكنت من السيطرة على مواقع لهم في المواجهات الأخيرة‏.

وأكد الإرياني، أن هذه الفبركات الرخيصة ومحاولات التغطية على التنسيق والتماهي القائم بين التنظيمات الإرهابية «القاعدة، داعش، الحوثي»، الذي بات معلوما للقاصي والداني، ستفشل في تضليل الرأي العام اليمني والدولي، والإساءة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتشويه أدوارهم في مقارعة الإرهاب‏.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لدعم جهود الدولة والجيش في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الأنشطة الإرهابية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم اليمن.