الرئيس التونسي يعقد اجتماعا طارئا بقصر قرطاج الرئاسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة التونسية، فجر السبت، عقد اجتماع طارئ بالقصر الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاجتماع.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشرف على اجتماع طارئ بقصر قرطاج.



وفي وقت سابق أمس الجمعة، أمر الرئيس التونسي، بتمديد حالة الطوارئ 6 أشهر أخرى، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستمتد حالة الطوارئ في تونس من الرابع والعشرين من يوليو/حزيران الجاري، حتى التاسع عشر من يناير/كانون الثاني 2022.

يذكر أن تونس سجلت أكبر معدل للوفيات للفرد بسبب الوباء مقارنة بأي بلد أفريقي آخر، وواحد من أعلى معدلات الوفيات اليومية للفرد في العالم في الأسابيع الأخيرة.