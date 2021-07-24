آلاف القتلى في ثمانية أشهر .. معارك عنيفة بين الجيش الأثيوبي وجبهة تحرير تيجراي

الشارقة - اميمة ياسر - قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا ونزح عشرات الآلاف جراء معارك عنيفة بين متمردين وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيجراي شمال شرق اثيوبيا.

ويهدد القتال في عفار باتساع رقعة الحرب في تيجراي التي خلفت آلاف القتلى في ثمانية أشهر وأدت إلى نزوح مئات الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

وأرسل رئيس الوزراء الاثيوبي آبيي أحمد، حائز جائزة نوبل للسلام في 2019، قوات إلى تيجراي في نوفمبر الماضي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في المنطقة.

وهي خطوة قال إنها جاءت رداً على هجمات على معسكرات للجيش الحكومي أمرت جبهة تحرير شعب تيجراي بتنفيذها.

وتحشد الحكومة القوات من ولايات مختلفة، لدعم جيشها في صد ما تقول إنه استفزازات من جانب جبهة تحرير تيجراي.

نقص الغذاء

وتعرب الأمم المتحدة عن قلقها من نقص الغذاء في تيجراي منذ اندلاع الحرب، وتقول إن أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات في المنطقة، ونحو 350 ألف شخص على الأقل على حافة المجاعة، ما تنفيه الحكومة الإثيوبية.

وقف لإطلاق النار

واندلع قتال في نوفمبر 2020 بين قوات الحكومة الفيدرالية وقوات جبهة تحرير تيجراي، على أثر هجوم شنته الأخيرة على قاعدة محلية للجيش الإثيوبي.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة عن وقف لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر، لكن مقاتلي تيجراي تعهدوا بطرد "أعدائهم" من الإقليم.