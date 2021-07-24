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’’تثمن روسيا عاليا العلاقات مع مصر‘‘.. رسالة من بوتين إلى السيسي

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الشارقة - اميمة ياسر - أ.ش.أ

بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة؛ بمناسبة ذكرى مرور 69 عاما على ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس بوتين فى نص البرقية، التى نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم: "أرجو أن تتقبل منى التهانى الصادقة بمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو عام 1952، تثمن روسيا عاليا العلاقات مع مصر والتى تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف: "إننى على ثقة من أننا سنواصل بناء حوار ثنائي بناء والتعاون في كافة المجالات والتعاون لحل المشاكل الدولية الحالية لصالح شعوبنا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أتمنى مخلصا لكم موفور الصحة والنجاح للشعب المصرى الصديق والسلام والازدهار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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