بعد الملء الثاني لسد النهضة.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية.. ويصدر إعلانا بشأن السد

الشارقة - اميمة ياسر - بعد أن أعلنت إثيوبيا نجاحها في الملء الثاني لسد النهضة، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى المصريين والسودانيين، بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي. وقال "أحمد"، في رسالته إن بلاده نفذت الملء الثاني للسد بحذر، خلال موسم الفيضان، لنقص مياه الفيضان. وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "أود أن أطمنئكم مرة أخلى بأن هذا الملء لن يؤدي إلى ضرر أي من بلدننا"، زاعمًا أن السد سيظل مكسبًا ورمزًا للنمو والتعاون المشترك. من جهته قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة، يلما سيليشيل، أمس الأربعاء، إن الملء الثاني لسد النهضة "أزال كل الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول المصب". وأضاف سيليشيل، أن "استكمال المرحلة الثانية من ملء السد هو فصل كبير لتحقيق الأهداف النهائية للمشروع"، مشيرا إلى أن "الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبير، ولها دور في إزالة الالتباسات التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولتا المصب بأن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بنجاح". حسبما نشر موقع روسيا اليوم وأعلنت إثيوبيا، الاثنين الماضي، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ووجهت رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر، وأن تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه.