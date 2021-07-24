شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح مزاولة مهنة بنقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة تسمح لهم للعمل بالقنوات الفضائية، ويرصد ”الخليج 365” فيما يلى الأوراق المطلوبة، للحصول على تصريح مزاولة المهنة:

-استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

-بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى.

- صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

-صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم.

-أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل.

-شهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل.

-صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم .

-أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.