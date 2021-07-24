جعجع: لا حل إلا بانتخابات مبكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، أن تكتله النيابي لن يسمي أحداً رئيساً للحكومة في ظل الوضع السياسي القائم.

وأوضح جعجع: «فيما يتعلّق بالاستشارات النيابية الملزمة، فإننا، وانسجاماً مع مواقفنا السابقة وقناعتنا بأنه من المستحيل الوصول إلى أيّ إصلاحات طالما الثنائي الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفاؤهما ممسكون بالسلطة، فإننا لن نسمّي أحداً في استشارات الاثنين النيابية الملزمة، رئيساً للحكومة».

وأضاف في مؤتمر صحفي: «لا حل بالوقت الحاضر إلا بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة»، مضيفا «أننا في وضعية اجتماعية لا يمكن وصفها، وبالمقابل هناك حكومة تصريف أعمال لا تتصرف». وتابع واصفاً رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء ورئيس الجمهورية بأنهم «ما عندن دم».

واعتبر جعجع ما يحدث في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت «جريمة جديدة تضاف للجريمة الأساسية»، مضيفاً: «العريضة في البرلمان تطلب محاكمة بعض النواب، أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من القضاء، وهذه أكبر عملية غش».

ورأى جعجع أن المجلس الأعلى «ليس صاحب الصلاحية في هذه المحاكمة لأنها معطاة للمحقق العدلي».