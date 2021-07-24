تصاعد «احتجاجات المياه» لليوم الثامن في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح في إطلاق نار خلال احتجاجات مساء أمس الأول، في محافظة لورستان بغرب إيران، وفق التلفزيون الرسمي الذي ألمح الى أنها كانت مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان منذ 8 أيام.

وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إيرانية عن احتجاجات أو سقوط ضحايا خارج محافظة خوزستان، حيث قتل ثلاثة أشخاص منذ بدء الاحتجاجات على خلفية شح المياه أمس الأول.

وأفاد الموقع الالكتروني للتلفزيون «إيريب نيوز» أمس، «اندلعت أعمال شغب في شوارع أليكودرز في محافظة لورستان استمرت لساعات، تخللها إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين، أدى لمقتل شخص في العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين». وأشار الى أن بعض المشاركين «زعموا أنهم نزلوا إلى الشارع على خلفية مشاكل المياه في خوزستان المجاورة للورستان، والواقعة الى الجنوب منها».

وشدد على أنه «بعد أعمال الشغب، نزلت قوات الأمن الى شوارع أليكودرز لمواجهة مثيري الشغب والوضع عاد الى طبيعته»، مشيراً الى أن قوات الأمن تقوم «بالبحث عن مطلقي النار».

وقالت منظمات حقوقية أمس، إن إيران تستخدم بشكل غير قانوني القوة المفرطة في تصديها لاحتجاجات على خلفية شح المياه في محافظة خوزستان الغنية بالنفط والتي تعاني من موجة جفاف، جنوب غرب البلاد.

وأعلنت إحدى المنظمات أنها تأكدت من مقتل 8 أشخاص على الأقل، من المتظاهرين والمارة بينهم مراهق، في وقت لجأت السلطات لاستخدام الذخيرة الحية لفض التظاهرات.

واعتبرت المنظمة أن «قوات الأمن الإيرانية نشرت بشكل غير قانوني القوة، بما يشمل إطلاق الذخيرة الحية وخرطوش الصيد، لسحق تظاهرات سلمية في غالبيتها».

وأوضحت أن تحليلاً لتسجيلات مصورة للاحتجاجات وروايات شهود عيان يشير إلى أن قوات الأمن استخدمت أسلحة أوتوماتيكية فتاكة وبنادق تستخدم ذخيرة عشوائية بطبيعتها والغاز المسيل للدموع.

من ناحيتها قالت منظمة أخرى في بيان منفصل: إن «السلطات الإيرانية استخدمت على ما يبدو القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإن على الحكومة إجراء تحقيق شفاف في الوفيات المفترضة».