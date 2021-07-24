غارات أميركية تستهدف مقاتلي «طالبان» في قندهار

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية لدعم قوات الحكومة الأفغانية التي تواجه ضغوطاً من حركة «طالبان»، فيما بدأت القوات الأجنبية التي تقودها واشنطن المراحل النهائية من انسحابها من البلاد. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين أمس الأول، إن الضربات كانت لدعم قوات الأمن الأفغانية في الأيام الماضية، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وذكر ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان» أن الضربات وقعت الأربعاء الماضي واستهدفت ضواحي مدينة قندهار في جنوب البلاد وأسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي الحركة وتدمير سيارتين.

وأضاف: «نؤكد هذه الضربات الجوية ونندد بها بأشد العبارات، إنها هجوم واضح وانتهاك لاتفاق الدوحة لأنه لا يمكنهم القيام بعمليات بعد مايو»، في إشارة لاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» يمهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية. وتابع: «إذا قاموا بأي عملية فسوف يتحملون العواقب».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، استعادة السيطرة على منطقة «كاروخ» في ولاية هرات، الواقعة بغرب البلاد، قرب الحدود الإيرانية، بعد تنفيذ هجوم على مسلحي حركة «طالبان».وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، خلال إحاطة إعلامية: «حررت قوات الأمن الوطني الأفغانية الجمعة، منطقة كاروخ في ولاية هرات من سيطرة طالبان، وسقط عشرات القتلى والجرحى من مقاتلي طالبان خلال العملية، بدأت العمليات الهجومية في هرات وسيتم قريباً تحرير أجزاء أخرى من الولاية».

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع أمس، إن إعلان «طالبان» سيطرتها على 90 بالمئة من الحدود الأفغانية «محض كذب» مؤكدةً أن القوات الحكومية تسيطر على الحدود.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع فواد أمان: «إنها دعاية لا أساس لها»، وذلك غداة إعلان الحركة المتمردة الذي لم يكن ممكنا تأكيده من مصادر مستقلة.

طاجيكستان تستعد لاستقبال 100 ألف لاجئ

تستعد طاجيكستان لتدفق ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أفغاني، في ضوء تقدم حركة «طالبان» في أفغانستان المجاورة، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن إمام علي إيبروشيمسودا، نائب رئيس هيئة الدفاع المدني في طاجيكستان. ووفقاً للتقارير، تم الانتهاء تقريباً من إقامة معسكري خيام. وقال إبروشيمسودا: «نجري حالياً محادثات مع المنظمات الدولية لتحديد القدرات لاستقبال اللاجئين الأفغان».

واستقبلت طاجيكستان بالفعل هذا الشهر وحده أكثر من 1500 شخص من الدولة المجاورة، وتعيش أيضاً أقلية طاجيكية في أفغانستان.