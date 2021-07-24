مجلس الأمن يدين مواقف أردوغان حول حل الدولتين في قبرص

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية، ودان الأفعال الأحادية الجانب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحسب دبلوماسيين.

ودان أعضاء المجلس إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة.

وكانت الولايات المتحدة قد لوحت بإحالة «الوضع المقلق» في مدينة فاروشا القبرصية، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والزعيم القبرصي التركي، إرسين تتار، بنقل السيطرة عليها إلى القبارصة الأتراك.