انتهاكات حوثية مستمرة.. 85 خرقاً لهدنة الحديدة

محمد الفلاح - انتهاكات حوثية مستمرة.. 85 خرقا لهدنة الحديدة

السبت 24 يوليه 2021

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، أنها رصدت 85 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة جنوب الحديدة خلال الساعات الماضية.



ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصدر عسكري قوله، إن الخروقات شملت أعمالاً عدائية قامت بها الميليشيات ضد المدنيين تمثلت بقصف واستهداف منازلهم ومزارعهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما أضاف أن الخروقات تركزت على المناطق الجبلية وحي الجروبة في مديرية التحيتا، ومدينة حيس والدريهمي والمناطق السكنية شرق مدينة الحديدة.

ضربات مباشرة

في السياق، أخمدت القوات المشتركة، الجمعة، تحركات للحوثيين في حيس جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة وجهت ضربات مباشرة لتحركات حوثية دفعت بها الميليشيات إلى تحصينات قرب خطوط التماس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين.