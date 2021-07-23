شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين الهجمات على الشعب الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها بشدة للهجمات التي تستهدف تدمير البنية التحتية ‏الحيوية، فضلاً عن الهجمات الأخرى ضد الشعب الأفغاني.‏

وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في الإيجاز الصحفي اليومي: إن ‏الولايات المتحدة تدين هجمات طالبان المستهدفة للمترجمين الفوريين السابقين وغيرهم من ‏الأفغان، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، داعيةً طالبان بمنع قواتها من تنفيذ تلك العمليات.‏