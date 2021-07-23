شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين الهجمات على الشعب الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها بشدة للهجمات التي تستهدف تدمير البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن الهجمات الأخرى ضد الشعب الأفغاني.
وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في الإيجاز الصحفي اليومي: إن الولايات المتحدة تدين هجمات طالبان المستهدفة للمترجمين الفوريين السابقين وغيرهم من الأفغان، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، داعيةً طالبان بمنع قواتها من تنفيذ تلك العمليات.