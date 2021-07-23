شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مئات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال ببلدة بيتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب مئات الفلسطينيين بينهم مصور صحفي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

ونقلت مصادر محلية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل ، أن 21 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب المصور الصحفي أيمن النوباني, و68 آخرون بالرصاص المعدني, و195 بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و11 بحروق مختلفة، فيما أصيب 25 برضوض خلال مطاردتهم من قبل جنود الاحتلال.

وأضاف أن جنود الاحتلال استهدفوا مركبتي إسعاف تابعتين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما ألحق بهما أضراراً مادية.