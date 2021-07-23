طاجيكستان تستعد لاستقبال 100 ألف لاجئ أفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت طاجيكستان، الجمعة، استعدادها لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أفغاني.

يأتي هذا في وقت يؤكد فيه مسلحو طالبان أنهم سيطروا على مناطق مترامية من أفغانستان، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية.



وقال المسؤول الثاني في اللجنة الطاجيكية المكلفة بالأوضاع الطارئة إيمومالي إبراهيم زودا إن "بلاده، الواقعة في آسيا الوسطى، تعمل مع المنظمات الدولية استعدادا لدفق من اللاجئين الأفغان".

وأضاف "يمكن راهنا استقبال وإسكان نحو مئة ألف لاجئ من أفغانستان" على أراض مخصصة للتدريب العسكري في طاجيكستان.

وأوضح أن السلطات الطاجيكية خزنت خيما وبطانيات ومستلزمات أخرى تحسبا لوصول لاجئين، لافتا إلى أن البلاد يمكن أن تستوعب عددا إضافيا من هؤلاء إذا اقتضى الأمر.

وتتقاسم طاجيكستان مع أفغانستان حدودا بطول 1300 كلم. وسيطر مسلحو طالبان في يونيو/حزيران على معبر حدودي رئيسي بين البلدين.

وذكر المسؤول في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، لإذاعة صدى موسكو، أن المناورات ستوجه "إشارة" إلى شعوب آسيا الوسطى، فحواها أن الوضع في أفغانستان لن يشكل تهديدا للمنطقة.