قريبا.. السجن عقوبة منكري الإبادة بمجزرة سربرنتيشا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيكون قريبا إنكار الإبادة الجماعية في سربرنيتشا عام 1995 وتمجيد مجرمي الحرب المدانين، جريمة يعاقب عليها القانون في البوسنة والهرسك.

يأتي هذا بعدما استخدم الممثل الأعلى للأمم المتحدة في البوسنة الدبلوماسي النمساوي فالنتين إنزكو، اليوم الجمعة، سلطاته لحظر إنكار جرائم الإبادة الجماعية في البلاد، وذلك بعد أكثر من ربع قرن المذبحة.



وكانت محاولات سابقة باءت بالفشل في البرلمان البوسني لترسيخ مثل هذا التنظيم في شكل قانون، ويرجع ذلك بالأساس إلى معارضة سياسيين من العرقية الصربية.

وقال الممثل السامي إنزكو إن التعديل الجديد على القانون الجنائي للبلاد سيسري ابتداء من يوم 31 يوليو/تموز، مشيرا إلى أن إنكار الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في تلك الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وأضاف أن القانون ينص على أنه إذا كان الجاني موظفا عاما يمكن مضاعفة العقوبة، والسجن لثلاث سنوات أخرى إذا كان الفعل مصحوبا بتهديدات وإهانات.

ويواجه أولئك الذين يمنحون جوائز وأوسمة عامة لمجرمي الحرب المدانين، عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ويتولى إنزكو منصب الممثل السامي للبوسنة والهرسك منذ عام 2009، وسيتقاعد بنهاية الشهر الجاري، وسيخلف النمساوي وزير الزراعة الألماني السابق كريستيان شميت.