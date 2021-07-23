البيت الأبيض: بايدن يستضيف الكاظمي الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين المقبل.

فيما أكد دعمه للرئيس الأفغاني أشرف عني في مواجهة الهجمات التي تشنها حركة طالبان، مع قرب اكتمال الانسحاب الأمريكي في نهاية أغسطس/ آب المقبل.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس جو بايدن، سيستقبل الإثنين المقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ويزور الكاظمي واشنطن في إطار الجولة الرابعة من الحوار بين العراق والولايات المتحدة التي من المتوقع أن تصبح الأخيرة وتتركز على موضوع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الكاظمي "سيناقش مع بايدن مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وبينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أمريكية في العراق".

وأضاف خلال زيارته لواشنطن: أن "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن "الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض".

وأفادت مصادر عدة، أمس الخميس، بأنه من المخطط إصدار بيان مشترك بين الطرفين عقب اللقاء في واشنطن ينص على انسحاب القوات الأمريكية المشاركة في الأعمال القتالية بالعراق حتى نهاية العام الحالي مع انتقال الوحدات المتبقية إلى تنفيذ مهمات تدريب الجيش العراقي.

وحول أفغانستان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم القيادة الحالية في أفغانستان بمن في ذلك الرئيس أشرف غني، مشيرة إلى أن بايدن يعتزم الاتصال بغني.

ويكتمل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بحلول 31 أغسطس /آب المقبل، في وقت توسع حركة "طالبان" نفوذها الميداني وتسيطر على مساحات واسعة من البلاد وخاصة المناطق الحدودية.