ما الذي دفع أردوغان لزيارة فاروشا القبرصية ونبش أزماتها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لا يروق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ابتراد الأزمات في المنطقة.. فكلما خفّت نيران الحرائق في مكان، صبّ الزيت على أطرافه، وألقى الجمر في قلبه.

إلى مدينة فاروشا، رمزِ تقسيم قبرص، ذهب أردوغان ليعلن بدء عهد جديد.. زعم أن الجميع سيستفيد منه، مطلقاً على المدينة اسماً تركياً وهو ماراس.

يسعى أردوغان لاستخدام هذه المدينة، التي تسيطر عليها سلطة موالية له، كورقة ضغط ومساومة مع الأوروبيين، والولايات المتحدة الأمريكية.

لماذا قرر أردوغان نبش أزمة "فاروشا" القبرصية؟



مكاسب اقتصادية وتجارية، يبحث عنها الرئيس التركي، من خلال خلط الأوراق، وإرباك الحسابات الأوروبية، يحاول دفع عواصم القارة العجوز، للجلوس مع أنقرة، والتفاوض معها، حول شرق المتوسط واليونان، والانضمام المتعثر للاتحاد الأوروبي.

يدّعي أردوغان بأن المطلب الوحيد للقبارصة الأتراك، هو الاعتراف بوضعهم كدولة ذات سيادة، وأن جميع المقترحات الأخرى فقدت صلاحيتها.. أمرٌ يؤكد المجتمع الدولي على رفضه، يصفه بالاستفزازات التركية، ملوّحاً بسلاح العقوبات.

فاروشا.. "لؤلؤة قبرصية" حولتها مطامع تركيا لـ"مدينة أشباح"



على حدٍّ سواء، تجمع روايات وشهادات القبارصة الأتراك واليونانيين، على أن الاحتلال التركي عام 1974، حوّل مدينتهم من لؤلؤة، إلى مدينة أشباح..

أفسد الاحتلال التركي العلاقات الإنسانية لأبناء المدينة، خلق واقعاً جديداً، حرمهم من منازلهم، ونهب منهم حتى الذكريات.