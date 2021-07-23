شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تحظي بنصيب الأسد.. تعرف على مشروعات الصرف الصحي والتعليم والنقل بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الحكومة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد سعيا لاحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة بها بما ينعكس علي تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم، حيث توجه لخطة استثمارات حكومية قدرها 92.4 مليار جنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية الصعيد.

وتأتي محافظة أسيوط لتستحوذ علي النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومة لإقليم وسط الصعيد بنسبة (61.2%) وبقيمة تبلغ 12 مليار جنية يعقبها محافظة الوادي الجديد بنسبة 38.3% .

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة بالمحافظة خلال العام الجديد

1- الصرف الصحي

- توسعات محطة معالجة أبو تيج

- إحلال وتجديد محطات وشبكات صرف صحي

- إحلال وتجديد طوارئ الصرف الصحي

- استكمال محطات وشبكات صرف بالقري المختلفة

2- خدمات التعليم

- استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة

- استكمال انشاء مشروع المعهد الفتي المتكامل باسيوط

- استكمال إنشاء مباني ببعض الكليات واستكمال البنية التحتية لتوسعات الجامعة.

- استمكال الأعمال اللازمة لتقفيل جراجات وصالات الامتحانات وتحويلها إلى قاعات تدريس

- إنشاء الهيكل الخرساني لمبني مجمع مراكز بحوث الكليات

3- النقل والتخزين

- استكمال انشاء كوبري ديروط علي النيل

- استكمال ازدواج وصلة أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر 180 كم

- محور كوبري أبو تيج وساحل سليم علي النيل

- إحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية ورفع كفاءه خطوط نقل الخام والمنتجات.