شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خطوة للقومى للاتصالات لحماية مستخدمى المحمول من فخ "المسابقات".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل العديد من القرارات التنظيمية التي ألزم بها المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات، لحماية المستخدمين واستعرضت تفصيلا أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي.

يأتي ذلك لاسيما في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول وقوع بعض مستخدمي شركات الاتصالات في فخ الاشتراك في الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية وسط مطالبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير لاشتراك مستخدمي شركات المحمول في الخدمات.





وفي هذا الصدد نلقي الضوء علي الإجراءات التي اتخذها الجهاز:1- عدم ادخال أي عميل في أي خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية.

2- رسالة الإعلان عن الخدمة يجب أن تشمل توضيح الخدمة، سعر الخدمة، طريقة المحاسبة (سواء يومية

أو شهرية وكيفية الحساب إذا لم يكن الرصيد كاف).

3- في حالة وجود عرض ترويجي على الخدمة (مثال: أيام مجانية) هناك طريقتين للتطبيق يمكن الاختيار بينهما:

• الاختيار الأول: توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة وفي هذه الحالة يتم إيقاف الخدمة تلقائيًا بعد انتهاء الفترة المجانية.

• الاختيار الثاني: توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة، سعر الخدمة وطريقة المحاسبة بعد الأيام المجانية.

4- يتم إرسال رسالة للعميل في كل مرة قبل تجديد الاشتراك لتذكيره بموعد الدفع وما يستحق من الدفع (سعر الخدمة) وطريقة الدفع وكيفية الخروج من الخدمة.

5- توضيح وتسهيل طريقة الخروج من الخدمة وأن تكون مجانية وعن طريق كود مختصر USSD

أو رسالة قصيرة SMS وتكون في خطوة واحدة.

6- يتم إرسال رسالة مجانية لكل خصم يتم من رصيد العميل مصاحب معه كود إلغاء الخدمة.

7- جميع الرسائل التي تشمل هذه الخدمة تكون مجانية ما عدا رسم اشتراك الخدمة.

8- ظهور اسم الجهة أو الرقم الذي يتم من خلاله الإعلان عن الخدمة.

9- عدم التضليل بأي شكل من الأشكال في الخدمات المعلن عنها مع وضوح وشفافية الرسالة الإعلانية.

10- اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء.

11- اعلام العميل برقم مجاني محدد يمكنه الرجوع إليه لمعرفة تفاصيل العروض أو الخدمة قبل الاشتراك.

12- ضرورة اعلام العميل بأنه في حالة الاشتراك في عرض معين قد يترتب عليه إلغاء الاشتراك في أي عروض أخرى.

13- وسعيًا نحو التأكيد على ضمان حماية حقوق المستخدمين وتيسير الإجراءات المعمول بها فيما يخص خدمات القيمة المضافة قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية عام 2020 بإصدار الكود الموحد المجاني *155# للاستعلام عن أو إلغاء كافة خدمات القيمة المضافة الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية وغير ذلك..، من خلال أي شركة محمول، مما يتيح للمستخدم القدرة على التحكم في هذا النوع من الخدمات عن بُعد ودون اللجوء للاتصال بخدمة عملاء شركات الاتصالات، علمًا بأنه منذ إطلاق الكود وحتى تاريخه بلغ العدد الإجمالي لمرات الاستخدام سبعة ملايين وخمسمائة ألف عملية (7.5 مليون عملية).