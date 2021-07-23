لخدمة التوسعات العمرانية.. مدبولي يستعرض خطة تطوير المحاور والطرق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة: "معًا نبني المستقبل" بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور مصطفى مدبولي، لأعمال التطوير التى تتم في محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن أعمال التطوير تشمل مجموعة محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم؛ لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير امتدادًا لمناطق شرق الإسكندرية.

وأشار إلى أن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل اتجاه بطول 50 كم، ممتدًا في اتجاه غرب الإسكندرية، و4 محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كم؛ لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل اتجاه.