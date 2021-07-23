صور.. هدوء داخل محطات بنزين في نهاية اليوم الأول لتطبيق الزيادة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير: أحمد جمعة

سادت حالة من الهدوء في أغلب محطات البنزين بالقاهرة الكبرى، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

ورصدت عدسة الخليج 365 الوضع في عدد من محطات الوقود في نطاق محافظة القليوبية،حيث تبين ضعف إقبال المواطنين على المحطات مع نهاية اليوم الأول لتطبيق قرار الزيادة في الأسعار.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد حركت أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.