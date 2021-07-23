الجزائر تقاضي منظمة مراسلون بلا حدود بسبب " بيجاسوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):

رفع سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، باسم الحكومة الجزائرية، دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية على منظمة " مراسلون بلا حدود" بتهمة التشهير.

وتتعلق هذه الدعوى القضائية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الجمعة، بالادعاء الوارد في بيان نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بتاريخ الـ 19 يوليو 2021 على موقعها الرسمي مفاده أن الجزائر من بين الدول التي تحوز على برنامج بيجاسوس (الإسرائيلي) والذي تستخدمه للتجسس على أطراف أخرى.

وأكدت سفارة الجزائر بفرنسا أن "هذه المزاعم المرفوضة علاوة على طابعها التشهيري والمضلل إنما تندرج في اطار تلاعبات المنظمة "مراسلون بلا حدود" المعروفة بتكالبها على الجزائر".

وأضاف المصدر ذاته أن " الجزائر وانطلاقا من احترامها للحريات الأساسية، الفردية والجماعية، التي يكرسها دستورها ووفاء منها للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية تنفي قطعيا هذه الاتهامات".

كما أكد أن "الجزائر تؤكد أنها لا تمتلك إطلاقا هذا البرنامج ولم تلجأ يوما لاستخدامه أو للتعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع أطراف لديها هذه التكنولوجيا ذات الأهداف التجسسية من أجل المساس بشرف وسمعة بلد يحترم الشرعية الدولية".

على صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام جزائرية ان منظمة مراسلون بلا حدود سحبت اليوم الجمعة، اسم الجزائر من قائمة البلدان التي تملك وتستخدم برنامج بيجاسوس.

وكشفت صحيفة " الخبر" أن المنظمة اعتذرت على موقعها الرسمي من الجزائر، وأكدت أن ادراج الاخيرة في القائمة كان خطأ منها، وقد تم تصحيح هذا الخطأ وتأسفت على ذلك.