تركيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مايو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

سجلت تركيا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الشهرين الماضيين اليوم الجمعة، في تطور مقلق منذ رفع القيود في بداية يوليو الجاري.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن 60 حالة وفاة خلال 24 ساعة بالإضافة إلى 11094 إصابة جديدة - وهو أعلى رقم منذ منتصف مايو.

رفعت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة جميع أشكال حظر التجوال في بداية تموز/ يوليو ، وظلت أعداد الحالات في ارتفاع منذ ذلك الحين.

طالب وزير الصحة فخر الدين قوجة السكان بالتطعيم.

تلقى حوالي 46 % من السكان جرعة واحدة من اللقاح على الأقل ، بينما تلقى أكثر من ربعهم بقليل التطعيم الكامل.

يلقى باللوم في ارتفاع حالات الإصابة بتركيا على سلالة دلتا المتحورة، على الرغم من عدم تقديم أي أرقام بشأن النسبة المئوية التي تشكلها.