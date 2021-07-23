بالفيديو.. إقبال على كورنيش النيل بالمنيا في رابع أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أجرى "الخليج 365"، جولة داخل كورنيش النيل في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ويشهد الكورنيش، إقبالاً كبيرًا من المواطنين، من الرجال والنساء والشباب والأطفال والشيوخ، باعتباره المتنفس الوحيد.

وقرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن تكون مواعيد فتح الكورنيش اعتبارًا من السادسة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، باستثناء يومي الخميس والجمعة تمتد المواعيد حتى الواحدة صباحًا، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيًا من السور الجنوبي لنادي الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوبًا، ومن السور الشمالي لنادي الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالًا.

وأوضح القاضي، أنه جرى تركيب عددًا من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش النيل بالنسبة للمسافة من شمال نادي الشرطة وحتى ديوان عام المحافظة شمالًا.