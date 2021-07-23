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رئيس المجلس العلمي الفرنسي : العودة إلى الحياة الطبيعيّة بعد "كورونا" قد لا تحدث حتى عام 2023

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اسماعيل عبد الحي - توقع رئيس المجلس العلمي الفرنسي، جان فرانسوا ديلفريسي موعد العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس .

 

وقال ديلفريسي، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي وباء كوفيد-19، قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023.

 

وبيّن ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة لتلفزيون "بي.إف.إم" اليوم الجمعة، أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية أوت.

 

وكان ديلفريسي قد قال أمس الخميس، إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أوت، نقلا عن "رويترز".

 

وحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنه سيجري إلزام العاملين في المجال الصحي بتلقي لقاح كورونا، كما أن شهادات التلقيح ضد كوفيد-19 ستكون إلزامية في المطاعم بدءا من أوت.

 

 

 

وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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