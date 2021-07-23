موجة من كورونا تضرب هذه الدولة في أميركا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - تضرب موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد العديد من دول العالم في قارات عدة بسبب المتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

فبعد دول في أوروبا وآسيا، حطت موجة التفشي رحالها في أميركا الشمالية وتحديداً المكسيك. وضربت الموجة أكثر مقصدين سياحيين شهرة في المكسيك، وهما "لوس كابوس" على المحيط الهادي و"كانكون" على البحر الكاريبي.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة في كانكون قفزت إلى درجة أن فندق "هارد روك" خصص طابقين للضيوف الذين يعانون من أعراض الإصابة. وقال بعض الفنادق إنهم سيقدمون خصومات لأولئك الذين يخضعون لحجر صحي إلى حين زوال العدوى.

وأضافت التقارير أن السلطات في ولاية "باخا كاليفورنيا سور" حيث توجد لوس كابوس، هرعت مجدداً لإضافة أسرّة إلى المستشفيات التي تعاني من ضغوط، بعد أن بلغ معدل الإشغال فيها 75% من طاقتها الأسبوع الماضي قبل أن تتحسن إلى 62% يوم أمس الخميس.

وطلب من شواطئ في بلدة "لا باز" الإغلاق. ومع ذلك، أظهرت وسائل إعلام محلية أن الكثير من الناس تجاهل الأمر.

وتشهد المكسيك تدفقاً للسياح إليها نظراً لأنها لم تحدد من يمكنه السفر إليها خلال الجائحة.