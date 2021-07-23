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مجموعة العشرين تفشل في التوصل لاتفاق بشأن المناخ

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال روبرتو سينجولاني، وزير التحول البيئي في إيطاليا، اليوم الجمعة، إن وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن صياغة التزام رئيسي متعلق بمكافحة التغير المناخي في بيان ختامي لاجتماعهم.
وأضاف للصحفيين أن الوزراء المجتمعين في جنوب إيطاليا أخفقوا في حل نقطتين خلافيتين ويجب رفعهما لقادة دولهم لاتخاذ قرار.
وأشار إلى أن المفاوضات مع الصين وروسيا والهند أثبتت أنها صعبة للغاية، مضيفاً أن إحدى نقطتي الخلاف كانت صياغة الفقرة المتعلقة بحد ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما بين 1.5 ودرجتين وهو ما تحدد في اتفاقية باريس للمناخ.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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