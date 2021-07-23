الصين تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص أميركيين

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أعلنت الصين فرض عقوبات على سبعة أشخاص وكيانات أميركية، اليوم الجمعة قبل أيام من زيارة مسؤولة رفيعة في إدارة جو بايدن.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول عدد من الملفات بما فيها حقوق الإنسان والتجارة والأمن الإلكتروني ومصدر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالات حكومية أميركية تقودها وزارة الخارجية لرواد أعمال في هونغ كونغ إنهم يواجهون مخاطر خصوصا بعد فرض قانون الأمن القومي الجديد قبل عام معتبرة أنه قد "يؤثر سلبا على الشركات والأفراد العاملين في هونغ كونغ".

وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن هذه الخطوة تهدف إلى "تشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ بصورة لا مبرر لها" وتشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وردا على ذلك، قالت الصين إنها ستفرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات أميركية، بمن فيهم وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس.

وأثناء توليه منصبه، وسّع روس قائمة الشركات المحظور عليها ممارسة التجارة مع الشركات الأميركية بدون ترخيص مسبق، بما فيها "هواوي" و"زي تي إي".

تأتي خطوة بكين قبل زيارة لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان للصين في عطلة نهاية الأسبوع، تهدف إلى معالجة العلاقات بين البلدين، لتصبح أبرز مسؤولة تزور الصين منذ انتخاب جو بايدن رئيسا.

وتشمل العقوبات الصينية أيضا كارولين بارثولوميو، رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية-الصينية وآدم كينغ من المعهد الجمهوري الدولي.

وكان مجلس هونغ كونغ الديمقراطي، الذي يتخذ في واشنطن مقرا له، على القائمة أيضا.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن الشكل الذي ستتخذه العقوبات.