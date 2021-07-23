الخزانة الأمريكية تحذر الكونغرس من التخلف عن سداد ديون البلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ 22 ثانية

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس من لجوء وزارتها إلى اعتماد “إجراءات استثنائية” في 2 أغسطس/آب لمنع الحكومة الأميركية من التخلف عن سداد ديونها.

وحثت يلين المشرعين على زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن.

وفي الوقت الذي اندلعت فيه معركة بين ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن رفع سقف الدين في الكونغرس، أبلغت يلين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في خطاب أن الدين القائم للولايات المتحدة سيصل إلى الحد القانوني في أول آب.

وقالت يلين في الخطاب الذي أُرسل أيضا إلى أعضاء آخرين كبار في الكونغرس من كلا الحزبين: “اليوم، تعلن الخزانة أنها ستعلق بيع سلسلة أوراق مالية خاصة بالولايات والحكومات المحلية في الساعة 12:00 مساء من 30 تموز 2021”.

وأوضحت يلين أن التعليق سيستمر حتى يتم تعليق سقف الدين أو زيادته.

وأضافت يلين: “إذا لم يتحرك الكونغرس لتعليق أو زيادة حد الدين بحلول يوم الاثنين الثاني من آب 2021، ستحتاج الخزانة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات محددة إضافية استثنائية لمنع الولايات المتحدة من التعثر في سداد التزاماتها”.

وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حاليا 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الاتحادية، مثلما حدث ثلاث مرات في العقد الفائت، أو حتى تخلف عن سداد الدين.