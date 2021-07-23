رداً على العقوبات الأمريكية.. بكين تفرض عقوبات مضادة على مسؤولين أميركيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

فرضت بكين عقوبات اليوم الجمعة على مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتأتي الإجراءات الصينية رداً على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هون كونغ.

كما فرضت الصين عقوبات على رؤساء حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية، والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

يشار إلى أن هذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذاً لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو.

وتأتي أيضاً قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

7 صينيين

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت، الجمعة الفائت، عقوبات على 7 صينيين فيما يتعلق بحملة تشنها بكين على الديمقراطية في هونغ كونغ، وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لمحاسبة بكين على ما تصفه بأنه تراجع لحكم القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.