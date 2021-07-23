تنديد دولي بالقمع المفرط للسلطات الإيرانية لاحتجاجات إقليم الأحواز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يوليو - 2021 10:57 مساءً

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت عن قلقها إزاء الوفيات والإصابات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في إيران.

مضيفة أن “الحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها بإصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة”.

وحذرت باشيليت من استخدام السلطات الإيرانية “القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لسحق احتجاجات الأهواز”.

كما أوضحت أن السلطات الإيرانية ركزت على قمع من يوجهون دعوات مشروعة، وذكرت أن إيران تفتقر بشكل عام إلى قنوات فعالة تتيح للناس رفع مظالمهم بأي طريقة أخرى غير الاحتجاجات.

ووصفت الوضع بأنه كارثي، قائلة إن السلطات الإيرانية بحاجة إلى الاعتراف بذلك والعمل بناء عليه. وحذرت من أن إطلاق النار واعتقال الناس في إيران “سيزيد الغضب واليأس”، مشددة على أن السلطات الإيرانية ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أي استخدام للقوة رداً على الاحتجاجات هو الملاذ الأخير.

كما دعت طهران “للتركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه في محافظة خوزستان”.

يشار إلى أن محافظة خوزستان الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، تشهد احتجاجات منذ الخميس الماضي على خلفية شح المياه.