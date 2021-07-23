شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسيف» يحذّر من انهيار شبكة إمدادات المياه في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن شبكات إمدادات المياه في لبنان على وشك الانهيار، ويواجه أكثر من 71% من السكان خطر فقدان إمكانية الوصول إلى المياه الآمنة.

وأشار الصندوق في بيان صحفي اليوم، إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص من بينهم مليون لاجئ معرّضون لخطر فوري بفقدان إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في لبنان، معرباً عن توقعه مع الأزمة الاقتصادية المتصاعدة ونقص التمويل والوقود والإمدادات، أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف تدريجياً في عموم البلاد في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة.