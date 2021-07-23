شكرا لقرائتكم خبر عن بفعل «دلتا».. المكسيك تدخل في «موجة ثالثة» لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت موجة ثالثة من فيروس كورونا التي اشتدت بفعل سلالة دلتا الأكثر قدرة على العدوى، أكثر مقصدين سياحيين شهرة في المكسيك على سواحل مقابلة، وهما لوس كابوس على المحيط الهادي وكانكون على البحر الكاريبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن حالات الإصابة في كانكون قفزت إلى نقطة، خصص معها فندق هارد روك طابقين للضيوف الذين يعانون من أعراض الإصابة. وقال، إن بعض الفنادق ستقدم خصومات لأولئك الذين يخضعون لحجر صحي إلى حين زوال العدوى.

وأضافت بلومبرج أن السلطات في ولاية باخا كاليفورنيا سور حيث توجد لوس كابوس، هرعت مجددا لإضافة أسرة إلى المستشفيات التي تعاني من ضغوط، بعد أن بلغ معدل العمل بها 75% من طاقتها الأسبوع الماضي قبل أن تتحسن إلى 62% يوم أمس الخميس.

وتمت مطالبة شواطئ في بلدة لا باز بالإغلاق، ومع ذلك أظهرت وسائل إعلام محلية أن الكثير من الناس تجاهل الأمر. ونظرا لأن المكسيك لم تحدد من يمكنه السفر خلال الجائحة، تدفق السياح محليا ودوليا على المنتجعات هناك.