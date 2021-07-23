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دولة عربية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، 1350 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 159563، والوفيات إلى 4026.

وتماثل 812 شخصا للشفاء من المرض في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 109349 حالة.


وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 1208 إصابة جديدة بالفيروس و14 وفاة خلال 24 ساعة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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