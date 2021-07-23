دولة عربية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 159563، والوفيات إلى 4026.

وتماثل 812 شخصا للشفاء من المرض في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 109349 حالة.



وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 1208 إصابة جديدة بالفيروس و14 وفاة خلال 24 ساعة.