توجيه من صحة الكرخ يخص تلقيح الطلبة والأساتذة

بغداد - ياسين صفوان - وجه المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، بأن يكون تلقيح طلبة الكليات و المدارس والاساتذة بدون تسجيل على المنصة الالكترونية.



وقال الحجامي في بيان، إنه "تم الايعاز الى كافة منافذ التلقيح في دائرة صحة بغداد الكرخ بأن يكون تلقيح طلبة الكليات والمدارس للفئات العمرية المشمولة بالتلقيح وكذلك الاساتذة بدون تسجيل على المنصة الالكترونية".

وأضاف المدير العام لصحة بغداد الكرخ "يكون ذلك من يوم غد ان شاء الله".