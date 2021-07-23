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توجيه من صحة الكرخ يخص تلقيح الطلبة والأساتذة

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بغداد - ياسين صفوان - وجه المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، بأن يكون تلقيح طلبة الكليات و المدارس والاساتذة بدون تسجيل على المنصة الالكترونية.

وقال الحجامي في بيان، إنه "تم الايعاز الى كافة منافذ التلقيح في دائرة صحة بغداد الكرخ بأن يكون تلقيح طلبة الكليات والمدارس للفئات العمرية المشمولة بالتلقيح وكذلك الاساتذة بدون تسجيل على المنصة الالكترونية".

 

وأضاف المدير العام لصحة بغداد الكرخ "يكون ذلك من يوم غد ان شاء الله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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