بغداد وطهران يبحثان توافد الزائرين الى العتبات المقدسة

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان، بحسب وكالة "فارس، إن "مفاوضات تجري مع الجانب العراقي لايفاد عدد محدود من الزائرين الى العتبات المقدسة في هذا البلد خلال شهري محرم وصفر المقبلين".واشار رشيديان، الى "الموافقة المشروطة لوزارة الصحة الايرانية لايفاد الزائرين الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق عبر تسيير رحلات جوية محدودة"، موضحاً أن "مساعد وزير الصحة وجّه رسالة تتضمن الموافقة على ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة في العراق عبر تسيير رحلات جوية مشروطة بالالتزام بالبروتوكولات الصحية".

ولفت الى "اجراء مفاوضات مع وزير السياحة العراقي حول التوقيع على مذكرة تفاهم تم اعدادها والتي سيتم الحوار بشأنها عقب أيام العطلة في العراق لمدة 10 ايام"، منوهاً انه "في حال توفر الظروف المناسبة لايفاد الزائرين الى العتبات المقدسة في العراق مع التركيز على البروتوكولات الصحية وأخذها بنظر الاعتبار ستنخفض التكاليف".