لكشف القتلة.. أهالي ضحايا مرفأ بيروت يتظاهرون لرفع الحصانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، وقطعوا الطريق لبعض الوقت، للمطالبة برفع الحصانات.

ونفذ الأهالي الوقفة قبيل قرار النيابة العامة التميزية غدا السبت بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.



ورفض محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، في وقت سابق، إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.

ورفع الأهالي صور أبنائهم وطالبوا برفع الحصانات فورا عن أي شخص تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

وهاجم المتحدث باسم أهالي الضحايا، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، لتراجعه عن قرار إذن الملاحقة بحق اللواء إبراهيم وممارسته أشد أنواع القمع ضد عائلات الشهداء أمام منزله فضلا عن تمييع ملف التحقيق من المدعي العام التمييزي غسان عويدات، ومطالبته بإعطاء إذن الملاحقة في حق المتهمين.





وانتقل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت ورددوا هتافات تطالب برفع الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.

والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وجه في الثاني من يوليو/تموز الجاري كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.