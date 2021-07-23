عقوبات صينية بحق مسؤولين أمريكيين.. ردا بالمثل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الجمعة، فرض عقوبات على أفراد أمريكيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، ردا على عقوبات واشنطن بحق مسؤوليها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هونج كونج.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذا لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية الذي صدر في يونيو/حزيران.

وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

كما فرضت الصين عقوبات على رؤساء حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونجرس التنفيذية الخاصة بالصين.

إضافة إلى لجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأمريكية الصينية، والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونج كونج الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.